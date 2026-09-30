♦️ #Transporte //SUSPENDEN POR 20 DÍAS EL TREN ENTRE SALTA Y CAMPO QUIJANO 🚆





👉 Trenes Argentinos suspenderá temporalmente desde este miércoles 30 de septiembre el servicio ferroviario que conecta Salta con Campo Quijano.





La interrupción se extenderá, en principio, durante aproximadamente 20 días, debido a tareas de mantenimiento, revisión integral y puesta a punto de las unidades utilizadas para el transporte de pasajeros.





La medida afecta únicamente al recorrido Salta–Campo Quijano. El servicio entre General Güemes y la ciudad de Salta continuará funcionando con los días y horarios habituales.