🚨POLICIALES GRAL GÜEMES SECUESTRARON DOS CAMIONETAS ROBADAS EN CÓRDOBA





PROCEDIMIENTO EN CAMPO SANTO Y EL BORDO: SECUESTRAN DOS CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS





Personal de la Brigada de Investigaciones N° 7 realizaba tareas investigativas en inmediaciones de Finca El Prado, sobre Ruta Nacional N° 34, cuando observó dos camionetas estacionadas sobre la banquina.





Al verificar uno de los dominios en el sistema, los efectivos detectaron que una de las unidades registraba un pedido de secuestro vigente.





Según el informe policial, al intentar identificar a los ocupantes, uno de los conductores emprendió la fuga a bordo de una Toyota SW4, iniciándose una persecución controlada.





La Toyota Hilux fue interceptada en el camino hacia Finca El Prado, mientras que la Toyota SW4 fue localizada posteriormente en El Bordo.





Tras la verificación correspondiente, se constató que la SW4 registraba un pedido de secuestro por un hecho de robo, solicitado por la Unidad Judicial N° 23 de la provincia de Córdoba.





🚔 SECUESTROS:

• Toyota Hilux

• Toyota SW4

• Tres celulares

• Una antena Starlink

• Documentación de los vehículos





👤 Dos personas fueron identificadas durante el procedimiento.





⚖️ La Fiscalía Penal de General Güemes dispuso el secuestro de los vehículos y la documentación correspondiente.