Detuvieron a un hombre por dos robos en General Güemes





POLICIALES: Personal de la Brigada de Investigaciones 7 allanó una vivienda en barrio Cooperativa y secuestró elementos vinculados a los hechos. Interviene la Fiscalía Penal Delegación General Güemes.





Policía de Salta, por medio de personal de la División Brigada de Investigaciones 7 detuvo a un hombre que estaría vinculado a dos robos ocurridos días atrás, en General Güemes. El procedimiento se concretó en un allanamiento realizado en barrio Cooperativa.

En uno de los hechos personas desconocidas ingresaron a una vivienda y sustrajeron dinero, herramientas, joyas y perfumes. En el otro, sustrajeron un reflector.





Tras las tareas investigativas, los efectivos allanaron el domicilio del sospechoso, donde secuestraron un reflector. Un hombre mayor de edad quedó detenido.





Interviene en la causa la Fiscalía Penal Delegación General Güemes.