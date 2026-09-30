Conmoción: un alumno de 13 años asesinó a su profesora con un cuchillo

Conmoción en Eslovaquia: un alumno de 13 años asesinó a su profesora con un cuchillo

El ataque ocurrió después de la primera hora de clase en una escuela de Staskov, en el noroeste del país. El adolescente fue detenido y es investigado por asesinato. Además de la víctima fatal, el episodio dejó otros dos heridos.

29 de septiembre 2026

Un adolescente asesinó a su profesora en una escuela de Eslovaquia. (Video: AFP)





Un alumno de 13 años mató a una profesora e hirió a otra docente y a una estudiante durante un ataque con cuchillo en una escuela de Staskov, en el noroeste de Eslovaquia. El adolescente fue detenido por la policía, que informó que es investigado por asesinato.









El ataque ocurrió este martes alrededor de las siete de la mañana, en el horario local, después de la primera clase. Según informó el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, el alumno utilizó un cuchillo para agredir a las víctimas. Las autoridades aseguraron posteriormente que la situación estaba bajo control.





La víctima de 61 años murió a causa de las heridas después de ser trasladada a un hospital local, de acuerdo a lo informado por los servicios de emergencia. Otra profesora, de 44 años, recibió una puñalada en el pecho y también fue hospitalizada. Según el ministro, no se permanece bajo riesgo.









Por su parte, una estudiante permanece internada en estado crítico, según informó el ministro de Salud, Kamil Sasko. Los servicios de emergencia acudieron a la institución y desplegaron un operativo inmediatamente después del episodio.





La Policía comunicó que el adolescente fue detenido y que se encuentra bajo investigación por el homicidio. Por el momento, las autoridades no informaron el posible motivo del ataque ni precisaron cómo el menor obtuvo el arma.





El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, comunicó su pesar por el hecho y envió sus condolencias a la familia de la docente fallecida. En un comunicado, sostuvo que la agresividad y la intolerancia presentes en el espacio público, especialmente en las redes sociales, tienen consecuencias sobre el comportamiento de los jóvenes en las escuelas.





“Me entristece profundamente el trágico incidente ocurrido en la escuela de Staskov”, afirmó. El primer ministro Robert Fico también expresó su pésame a los parientes de la víctima.





El ataque vuelve a poner el foco sobre la violencia con cuchillos en las escuelas eslovacas. En enero de 2025, un adolescente mató a un compañero de clase y a una docente e hirió a otra persona durante un ataque en un colegio de Spisska Stara Ves, en el noreste del país europeo