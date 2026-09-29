🚨🔥 ÚLTIMO MOMENTO | INCENDIO VEHICULAR EN GENERAL GÜEMES

📅 29/09/2026 | 07:15 hs

Locales: 🚒 GENERAL GÜEMES un automóvil se incendió esta mañana en Ruta 11 y calle Corrientes de esta ciudad.





Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano acudieron rápidamente al lugar con el Móvil 06, a cargo del Oficial Ayudante Machelett.





🔥 El fuego había sido parcialmente controlado por el propietario y vecinos, pero aún quedaba un foco en la zona del motor. Los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y sofocación, logrando extinguirlo por completo.





🚗 Se registraron daños en el sector del motor y la batería.





⏰ 07:37 hs: finalizó el operativo y el personal regresó al cuartel.





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