GENERAL GÜEMES CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE





➡️ En el Centro Cultural 13 de Febrero se desarrolló la jornada presencial de capacitación sobre Síndrome de Burnout, a cargo del Lic. Joaquín Oscar Godoy, cuya capacitación fue gestionada por la Dirección de Participación Ciudadana a cargo de Cecilia Rodríguez.





➡️ Desde la Municipalidad de General Güemes continuamos promoviendo espacios de formación, prevención y acompañamiento, fortaleciendo herramientas para quienes cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad.

➡️ Seguimos trabajando por una educación de calidad y por el bienestar de quienes educan. 🤝📚





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Parte de Prensa

📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼