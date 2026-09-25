🛍️ DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO: ¿SE TRABAJA EL LUNES 28 EN SALTA?





El Día del Empleado de Comercio, que se conmemora cada 26 de septiembre, fue trasladado este año al lunes 28 de septiembre.

De esta manera, los trabajadores mercantiles tendrán su jornada de descanso el próximo lunes, según confirmó la Subsecretaría de Trabajo de Salta.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio remarcaron que la fecha debe ser respetada y que los trabajadores alcanzados por la normativa tienen derecho a gozar del descanso correspondiente.

📌 Lunes 28 de septiembre: Día del Empleado de Comercio.

🛍️ La jornada corresponde al descanso de los trabajadores del sector comercial.

Fuente: Qué Pasa Salta – Día del Empleado de Comercio⁠� � 