ATENCIÓN GENERAL GÜEMES CURSO GRATIS LEER MÁS





⚡ CURSO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA INDUSTRIA





📅 Inicio el 8 de octubre

📝 Inscripciones: 28 y 29 de septiembre

📍 Gorriti 55 | 9:00 a 12:00 hs.

⏳ Hasta agotar cupo.

👉🏻 Modalidad: Presencial

👉🏻 Destinatarios: Mayores de 18 años





✅ El siguiente programa propone esta capacitación para alcanzar la categoría de “Instaladora e Instalador Eléctrico Industrial”, a fin de que validen y/o desarrollen las capacidades necesarias para realizar instalaciones eléctricas en inmuebles, utilizando las reglamentaciones y normas técnicas vigentes.





¡Una nueva oportunidad de formación para nuestra comunidad! 💪⚡





𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝘾𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼 𝙔 𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊𝙉

Municipalidad de General Güemes - Intendencia Carlos Rosso