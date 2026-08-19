Murió José Luis “Pucho” Ponce, histórico integrante de Los Tekis
La banda confirmó la noticia y compartió un emotivo mensaje.
José Luis "Pucho" Ponce, bajista de Los Tekis, murió en la madrugada del miércoles a los 68 años (Foto: Instagram de Los Tekis).
La banda confirmó la noticia y compartió un emotivo mensaje.
Una noticia triste para el mundo de la música que se conoció en las últimas horas. José Luis “Pucho” Ponce, bajista de Los Tekis, murió en la madrugada del miércoles a los 68 años. Hasta el momento no se conoció la causa. La banda lo despidió en sus redes sociales llenos de dolor