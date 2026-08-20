GRAL GÜEMES 🚨 ROBARON UNA MOTO A UN ESTUDIANTE EN LA ESCUELA TÉCNICA.





Un estudiante sufrió el robo de su motocicleta durante la noche de este miércoles, en inmediaciones de la Escuela Técnica Juana Azurduy de Güemes.





Se trata de una Rouser NS 200, que se encontraba estacionada en el exterior del establecimiento. El hecho habría ocurrido entre las 19:00 y las 23:00 horas.





📹 Desde la familia solicitan la colaboración de vecinos y comerciantes de la zona que puedan contar con cámaras de seguridad y hayan registrado algún movimiento sospechoso durante ese horario.





🙏 Cualquier información que pueda ayudar a recuperar la motocicleta será de gran importancia.





📲 Contacto: +54 9 387 534-1246





⚠️ Si viste algo o tenés imágenes de cámaras cercanas, comunicáte al número indicado.