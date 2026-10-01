La Policía secuestró armas de fuego en inmediaciones a el peaje Cabeza de Buey





La intervención se realizó anoche en ruta provincial 118. Dos hombres fueron infraccionados y se secuestraron 3 armas de fuego, proyectiles y los vehículos en los cuales se desplazaban. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.





En el marco de las tareas preventivas destinadas a evitar hechos que atenten contra el equilibrio del ecosistema, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental Capital realizaron un procedimiento tras detectar una presunta actividad de caza furtiva en ruta provincial 118 del Valle de Sianca en inmediaciones del paraje Cabeza de Buey.





Durante la intervención, los uniformados interceptaron a dos hombres que se desplazaban en dos motocicletas y, tras detener la marcha, constataron que transportaban 3 armas de fuego.





Ante esta situación y con intervención de la Fiscalía Penal de General Güemes, los hombres, 57 y 42 años, fueron infraccionados conforme a lo establecido en el artículo 189 BIS del Código Penal por supuesta Tenencia y Portación ilegal de arma de fuego.