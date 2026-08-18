❤️🙏🏽 METÁN VIVIÓ LA ENTRONIZACIÓN DEL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL MILAGRO





⛪ Una jornada cargada de fe y emoción se vivió en San José de Metán, con la entronización de los Santos Patronos, el Señor y la Virgen del Milagro. 🙏🏽❤️





Con este significativo momento, la comunidad metanense dio inicio a una de las celebraciones religiosas más importantes del año, renovando una vez más su devoción y sus tradiciones.





✝️ Hoy comienza la Novena, camino a la tradicional Procesión del próximo 25 de agosto, fecha en la que el pueblo de Metán volverá a renovar el Pacto de Fidelidad asumido en 1948, luego del terremoto que afectó a la región.





🙏🏽✨ Un año más, la comunidad se prepara para vivir el Milagro, fortaleciendo la fe y manteniendo viva una tradición que forma parte de la historia e identidad de Metán.





❤️ ¡Metán se prepara para vivir el Milagro!





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