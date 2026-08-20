ELECCIÓN REINA COLEGIO DR FACUNDO DE ZUVIRIA





ELECCIÓN REINA COL. DR FACUNDO DE ZUVIRIA





Alegría y diversión, este Miércoles 19, los chicos del Col Dr Facundo de Zuviria presentaron a sus candidatas, que en una conferencia de prensa dieron a conocer los representantes de este año.





Con gran entusiamos los chicos viven su semana Elección Representante Estudiantil de la Institución.





La invitación es para este Viernes 21 a partir de las 19:30 hs en el predio de Cole donde se vivirá la Fiesta mas esperada de los Estudiante del FDZ





Fotos: Benjamin Córdoba

Info: El Portal de GUEMES en internet

☆ TIEMPO DE CANDIDATAS, TIEMPO DE REINAS, TIEMPO DE ESTUDIANTE 2026 ☆