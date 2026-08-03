Salud: Gral Güemes el Hospital Dr J. Castellanos tendrá Nuevo Gerente

Renunció el gerente del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes









Daniel Ralle, ex gerente del Hospital Joaquín Castellanos.

Autoridades del nosocomio confirmaron a Nuevo Diario la salida de Daniel Rallé de la Gerencia del Hospital. El cambio de conducción se produce en medio de la investigación por la muerte de Matías Tejada.





Según pudo saber este medio, el médico Carlos Rivas será el nuevo responsable de la conducción del hospital.









La salida de Rallé se produce en un contexto de fuerte repercusión pública por la investigación de la muerte de Matías Tejada, el joven que falleció el pasado 11 de julio luego de ingresar al hospital con un presunto cuadro de apendicitis. Recursoseducativos





El caso es investigado por la Justicia luego de que la familia denunciara una presunta mala praxis. A raíz del hecho se realizaron movilizaciones en General Güemes para reclamar el esclarecimiento de lo ocurrido, mientras continúan las actuaciones judiciales y las auditorías sanitarias.





En paralelo, representantes gremiales denunciaron presuntas presiones sobre trabajadores del hospital en el marco de la investigación y cuestionaron la difusión de información vinculada a la historia clínica del paciente.





La renuncia de Rallé también se da luego de una gestión atravesada por diversos conflictos laborales. Durante su administración se registraron reclamos sindicales por el pase a planta permanente de trabajadores contratados del sistema de salud, además de protestas protagonizadas por personal tercerizado que prestaba servicios de seguridad en el hospital y que reclamaba estabilidad laboral y mejoras en sus condiciones de trabajo. Dirección





Con la confirmación del alejamiento de Rallé, se espera que Rivas asuma la Gerencia General del Hospital Joaquín Castellanos durante los próximos días, en el marco del proceso de transición dispuesto por las autoridades sanitarias provinciales.





Mientras tanto, la investigación por la muerte de Tejada continúa su curso para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.