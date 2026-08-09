MUNICIPIOS: Sigue el vandalismo contra la terminal de ómnibus en General Güemes

A los pocos meses de su habilitación comenzaron a registrarse los primeros daños con la rotura de las tapas de inodoros y robo de plafones.

Sergio Tapia

El acceso a la nueva terminal de Güemes. Foto: Agencia

Sigue el vandalismo contra la terminal de ómnibus en General Güemes

La terminal de colectivos de la ciudad de General Güemes, continúa sufriendo actos de vandalismo, la mayoría perpetrados en los baños tanto de varones y de mujeres, a los que el baño destinado para personas con discapacidad no estuvo ajeno. La nueva terminal fue habilitada en diciembre del 2025. A los pocos meses de su habilitación comenzaron a registrarse los primeros daños, con la rotura de las tapas de inodoros y robo de plafones.

"Estoy seguro que se trata de personas con residencia local, porque aquellos pasajeros que están de paso, no tendrían una razón para robarse la tapa de las mochilas de carga de agua o un plafón de luz. Hasta el momento todas las sustracciones y daños fueron en los baños, lugar donde no tenemos un control porque allí no se pueden colocar cámaras de seguridad" explicó Benjamín Caballero, encargado de la terminal.

Güemes, pudo contar nuevamente con una terminal tras 15 años de desaciertos, que llevaron a la demolición parcial de la antigua terminal por presentar falencias en lo edilicio, con la incumplida promesa de reemplazarla por una nueva, algo que recién se pudo plasmar una década y media después.

El uso de los sanitarios

La falta de un lugar para el arribo de colectivos de media y larga distancia, con sectores adecuados para la espera por parte de los pasajeros, se transformó en parte de un reclamo permanente. Se esperaba entonces que la habilitación de una moderna terminal, terminaría con estos reclamos y la comunidad contribuiría a su cuidado. "Como promedio estimamos que al menos 300 personas hacen uso de los sanitarios por día, no todos son pasajeros, también son utilizados por personas que tienen sus negocios de ventas de comidas sobre avenida Tte. Ibáñez. Tenemos personal las 24 horas, pero controlar lo que ocurre en el interior de un baño es difícil. Solo podemos apelar a la conciencia de cada persona, pero pareciera que no es suficiente" explicó Caballero.

Cada faltante o rotura es solucionado en lo inmediato, para evitar que el nivel de la terminal decaiga.

La nueva terminal cuenta, entre otras cosas, con 5 boleterías, 9 kioscos, 15 dársenas para colectivos, dos estacionamientos para automóviles, uno de ellos con una capacidad para 45 vehículos. El segundo para 12 unidades, baños para los pasajeros, para personas con discapacidad, para el personal que trabaja en la terminal, sala de choferes, sector administrativo, sala de espera y una confitería. "Solo nos queda incrementar la vigilancia en la cercanías de los baños, algo que no sería necesario si la comunidad tomara conciencia del daños que se hacen a ellos mismos con estos actos de vandalismo" finalizó Benjamín Caballero.