🚨💥 ¡ÚLTIMA HORA! EXPLOTÓ EL MERCADO DE PASES DEL FÚTBOL

El Inter Miami CF estaría dispuesto a dar un golpe inesperado en el mercado con el posible fichaje de Vozinha. 😱🧤





Según diversos reportes, el experimentado guardameta de Cabo Verde, de 40 años, sería una de las opciones que maneja el conjunto de Florida para reforzar su portería de cara a la próxima temporada.





Lo más emocionante de esta historia es que Vozinha podría cumplir el sueño que ha perseguido durante toda su carrera: compartir equipo con su máximo ídolo, el incomparable Lionel Messi. 🥹🐐





Además, el arquero se encuentra sin equipo, por lo que llegaría como agente libre, convirtiéndose en una oportunidad de oro para el club.





👀 Ahora la pelota está en el tejado de David Beckham.





🔥 ¿Se hará realidad este fichaje que nadie vio venir?





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