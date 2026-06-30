



El violento siniestro ocurrió en el paraje Aguas Blancas, en el límite entre Jujuy y Salta. Bomberos de ambas provincias trabajaron para rescatar a los conductores atrapados.





Terrible choque en el límite con Salta: una persona perdió la vida

QPJ Policiales

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Una nueva tragedia sacudió la Ruta Nacional 52 durante la madrugada de este martes. Dos camiones protagonizaron un violento choque frontal a la altura del paraje Aguas Blancas, en jurisdicción de la provincia de Salta, muy cerca del límite con Jujuy. Como consecuencia del impacto, un camionero murió en el lugar y otro sufrió graves heridas.









De acuerdo con la información oficial, por causas que aún son investigadas, un Ford Cargo y un camión tractor Mercedes-Benz colisionaron de frente. La violencia del impacto dejó a ambos conductores atrapados dentro de las cabinas.





Ante la emergencia, intervino personal de Bomberos de la Unidad Regional 3, que desplegó un importante operativo de rescate utilizando tijeras hidráulicas y otras herramientas de corte para liberar a las víctimas.









Una vez concretada la extracción, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del conductor del Mercedes-Benz, un hombre de 41 años, quien perdió la vida debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro.





El otro camionero logró ser rescatado con vida y fue trasladado de urgencia al hospital de Susques, donde recibió atención médica.













Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Seccional 8ª de Salta, ya que el hecho ocurrió dentro de esa jurisdicción. Debido a la cercanía con el límite provincial, también colaboró personal de Jujuy, incluyendo efectivos de la Unidad Regional 3, la Seccional 20 de Susques, Seguridad Vial, Bomberos y Criminalística, quienes participaron del operativo y de las tareas periciales para determinar cómo ocurrió el fatal accidente