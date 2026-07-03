Gaston Edul contó la verdad del escándalo de Sofi Martinez con la Selección

Fuente: El Destape Web

Gastón Edul contó la verdad del escándalo de Sofi Martínez con la Selección Argentina: “Sin querer" En medio de versiones que la mostraban distanciada del plantel campeón del mundo, Gastón Edul rompió el silencio y salió con todo a hablar de la polémica con Sofi Martínez.

La fuerte ola de rumores que volvió a colocar a Sofía Martínez en el centro de la escena generó una inesperada reacción dentro del periodismo deportivo. Quien salió a romper el silencio fue Gastón Edul, que decidió defender públicamente a su colega y apuntó con dureza contra quienes, según él, instalaron versiones falsas en las redes sociales sobre la relación de la periodista con la Selección Argentina.

Las especulaciones crecieron en los últimos días a partir de distintas publicaciones que aseguraban que Sofía habría sido "marginada" del entorno del plantel campeón del mundo, además de presuntos conflictos con jugadores y con personas cercanas a Lionel Messi. Edul no dudó en salir al cruce de esas versiones con un descargo que rápidamente se volvió viral.





¿Qué dijo Gastón Edul sobre Sofi Martínez?

"Simplemente quiero hablar de una colega porque me sale de corazón hacerlo. Veo cómo trabaja todos los días y no merece los inventos estúpidos de las redes sociales", arrancó el periodista, para luego remarcar que Sofía construyó su carrera a fuerza de esfuerzo. "Hace un trabajo extraordinario. Se destaca muchísimo en un ambiente muy difícil. Para mí fue pionera siendo mujer en un lugar muy importante", agregó.

Fue entonces cuando Edul deslizó el concepto que generó más repercusión, al vincular las críticas hacia Sofía con una cuestión de género: "A ella le pasa porque es mujer. A mí no me hacen esto porque soy hombre. A ella sí". Para el periodista, el blanco permanente sobre su colega no respondería a cuestiones profesionales sino al éxito que consiguió en un ambiente históricamente dominado por hombres.

Además, señaló que detrás de esas versiones hay un trasfondo de frustración: "Hay gente que solamente busca hacer daño porque está frustrada con su vida. Cuando ven a alguien triunfar, estudiar, prepararse y que le va bien, la atacan gratuitamente." Y sobre la viralización de esos rumores, lamentó que "algunos medios terminan replicando y hacen daño sin querer".





El respaldo de un colega

Otro de los periodistas presentes en el estudio coincidió con el análisis y también cuestionó las versiones que circularon en redes: "La conozco a Sofi, labura muy bien. Mucha gente la desacredita solamente por ser mujer y eso es muy injusto". También trazó una línea entre la crítica legítima y la difamación: "Una cosa es decir 'me gusta o no cómo entrevista'. Eso es parte del trabajo. Otra muy distinta es inventar cosas. Inventar es dañar."

Las declaraciones llegan en medio de versiones sobre un supuesto enfriamiento entre Martínez y el entorno de la Selección, incluidas especulaciones sobre un romance con un futbolista, nada de lo cual fue confirmado hasta el momento.





Fuente: El Destape Web







