MARTES: 13 HS ARGENTINA VS EGIPTO





¡ARGENTINA A OCTAVOS! 🇦🇷 ⚽️🇦🇷💪tras un partido cardíaco vs. Cabo Verde . Cómo se sufrió! 😬

La Selección eliminó por 3 a 2 a la gran revelación de este Mundial, Cabo Verde, en un partido muy parejo e intenso.

Su próximo rival será Egipto, quien venció a Australia por penales este viernes.





Creer o reventar: dos de los tres goles de la Selección argentina by "La banda del Palo Santo”: Se trata del Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina, que empezaron con esta práctica durante el Mundial de Qatar 2022 y quedó como una cábala y manera de vivir las concentraciones con la Albiceleste





Después de una clasificación para el infarto ante Cabo Verde, la Scaloneta ya conoce a su próximo rival en el Mundial: será Egipto.





Argentina sigue viva, Messi sigue en carrera y ahora se viene otro capítulo cargado de tensión, historia y sueño mundialista.





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