GRAL GÜEMES: encontraron el cuerpo de un bebé en el cementerio local.

Policiales: Macabro hallazgo en el cementerio de Güemes: encontraron el cuerpo de un bebé

Los efectivos del CIF trabajan en el lugar para determinar cómo llegó al cuerpo y porque se encuentra desmembrado, incluso con partes faltantes.

Miércoles, 01 de julio de 2026 13:05

Macabro hallazgo en el cementerio de Güemes: encontraron el cuerpo de un bebé

La comunidad de General Güemes se encuentra conmocionada por el hallazgo del cuerpo de un bebé en el cementerio Cristo Rey. El hecho fue advertido durante la mañana de este miércoles, alrededor de las 7.30, cuando personal que ingresaba a trabajar al predio encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades.





De acuerdo con los primeros datos, el bebé fue hallado sin ropa y en condiciones que ahora son materia de investigación. Por el momento, los investigadores buscan establecer si el cuerpo fue abandonado ya sin vida o si el niño habría sido dejado en el lugar con vida. También se trabaja para determinar el sexo, el tiempo de vida y las causas de muerte.





Macabro hallazgo en el cementerio de Güemes: encontraron el cuerpo de un bebé





En el lugar intervino personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó las primeras pericias en el sector del hallazgo. Las tareas continuaban durante la mañana, por lo que aún no había una confirmación oficial sobre los resultados preliminares del trabajo forense.





El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos, no solo por la gravedad del hallazgo, sino también por las condiciones de seguridad del cementerio. Según señalaron fuentes consultadas en el lugar, el predio no cuenta con sereno durante la madrugada y el personal se retira alrededor de la medianoche, por lo que no habría testigos directos de lo ocurrido.









Además, vecinos advirtieron que el cementerio tendría sectores vulnerables por donde podría ingresar cualquier persona, debido a la baja altura de algunas tapias. También señalaron que en la zona se registraron robos en otras oportunidades.





La investigación apunta ahora a reconstruir cómo y cuándo el bebé llegó al cementerio Cristo Rey. Las pericias forenses serán clave para determinar si se trató de un abandono posterior al fallecimiento o si el niño fue dejado allí con vida. Las autoridades esperan contar con mayores precisiones en las próximas horas.





Fuente: EL TRIBUNO DE SALTA