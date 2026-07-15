Salta: Federico Mangione habló de la inseguridad en hospitales: «Estoy muy preocupado»





El ministro de Salud de Salta se refirió a los recientes hechos de violencia en hospitales de Tartagal y de la ciudad de Salta.





SALTA – El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, habló de los episodios de inseguridad que se vivieron en los hospitales San Bernardo, de Salta, y Juan Domingo Perón, de Tartagal. En diálogo con Radio Salta, expresó su preocupación aseguró que estos episodios se están acrecentando y que significan un daño al sistema de salud, lo que genera que otros médicos no quieran sumarse al trabajo. Referenciageográfica





Mangione habló luego del episodio ocurrido en Tartagal, donde un médico fue golpeado y amenazado; y del que sucedió en Salta, donde hubo una batalla campal frente a la guardia. «Hicimos un convenio con la policía para que nos proteja un año atrás, porque con guardia privada no lo podés solucionar», expuso al recordar otros hechos en localidades como Pichanal y Rosario de la Frontera.





El ministro también apuntó contra cierto sector de la política «que fomenta» estos sucesos. «Tenés ex políticos que están tirando más nafta al fuego, se está haciendo un daño muy grande al sistema», sostuvo al mencionar que este problema se agrava con la caída de cobertura de obras sociales debido a que la gente ya no puede afrontar su costo.





«Es una reacción en cadena porque otros médicos no quieren hacer las guardias», añadió Federico Mangione al considerar el bienestar no solo del personal de salud, sino también de los pacientes que esperan largas horas para ser atendidos.





Por último, a pesar de la falta de médicos y la fragilidad del sistema de salud que vive la provincia, el titular de la cartera aseguró que se están tomando las medidas pertinentes. Mientras tanto, los ciudadanos siguen sufriendo no sólo el vaciamiento y la desidia, sino también la violencia explícita que, pese a las supuestas medidas, sigue creciendo sin parar