🚛 BÚSQUEDA LABORAL | Buscan Chofer de Camión con Hidrogrúa para proyecto minero en el Salar del Hombre Muerto


La empresa Banda abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar un Chofer de Camión con Hidrogrúa, destinado a trabajar en operaciones mineras ubicadas en el Salar del Hombre Muerto.

La búsqueda está orientada a personas con experiencia comprobable en la conducción de camiones y en la operación de hidrogrúas, con disponibilidad para una incorporación inmediata. El puesto ofrece un diagrama de trabajo Roster 14x14 y se desarrollará en uno de los principales proyectos mineros del país. 

📋 Requisitos

✅ Licencia Nacional de Conducir vigente.
✅ Experiencia comprobable en conducción de camiones.
✅ Experiencia en operación y manejo de hidrogrúa (excluyente).
✅ Conocimientos en carga, descarga e izaje de materiales.
✅ Compromiso con las normas de Seguridad e Higiene.
✅ Disponibilidad para incorporación inmediata.

📍 Modalidad de trabajo

📌 Lugar: Salar del Hombre Muerto.
📆 Roster: 14 días de trabajo por 14 días de descanso (14x14).
🚀 Incorporación inmediata.

📧 ¿Cómo postularse?

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae al correo:

rrhh@banda.ar

Asunto: Chofer de Camión con Hidrogrúa.

📢 Desde EL PORTAL DE GÜEMES compartimos esta oportunidad laboral para quienes cumplan con los requisitos y deseen formar parte de una importante operación minera en la región.
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