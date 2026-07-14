🔴 MARCHA POR JUSTICIA: EL MINISTRO DE SALUD SE COMUNICÓ CON EL PADRE DE MATÍAS TEJADA

GENERAL GÜEMES: En el marco de la marcha realizada para pedir Justicia por el fallecimiento de Matías Tejada, vecino de General Güemes y reconocido DJ y sonidista de la ciudad, se conoció una importante novedad.





Durante la manifestación, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, se comunicó personalmente con el padre de Matías. En esa conversación le informó que el próximo jueves mantendrán una reunión, en la que dará a conocer las medidas que se adoptarán en la vía administrativa en relación con el caso.





La convocatoria reunió a familiares, amigos y vecinos, quienes acompañaron el pedido de justicia y de esclarecimiento de lo ocurrido.





📹 Fuente del video: Ángel Teseira.