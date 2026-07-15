¡MUY BUENO! BONO ELECTRÓNICO DE $150.000 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS SALTEÑOS





SALTA: A través de la Resolución 1098 del Ente Regulador de los Servicios Públicos, se beneficiará a más de 42.000 jubilados y pensionados de bajos ingresos, quienes recibirán un crédito de hasta $150.000 para afrontar el pago de la energía eléctrica durante los meses de mayor consumo invernal.





El gobernador Gustavo Sáenz anunció la implementación de un bono eléctrico provincial destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con el objetivo de mitigar el impacto de los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y garantizar el acceso a este servicio esencial durante el invierno.





La iniciativa, instrumentada a través de la Resolución 1098/2026 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), prevé la asignación de un crédito de $50.000 por cada uno de los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, acumulable hasta un máximo de $150.000. Este beneficio se aplicará directamente sobre la factura del servicio eléctrico y no será transferible ni reintegrable en efectivo.





Según estimaciones oficiales, la medida alcanzará a un universo de aproximadamente 42.203 jubilados y pensionados titulares de un único suministro eléctrico residencial en toda la provincia.





Para acceder al bono, los jubilados y pensionados deberán presentar únicamente el último recibo de haberes previsionales emitido por ANSES, DNI, y última factura del servicio eléctrico a su nombre.





El gobernador Sáenz destacó que "el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental y el Estado provincial protege a los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de aumentos tarifarios y reducción de subsidios nacionales". Asimismo, subrayó que la medida se enmarca en los principios de solidaridad y justicia social, y responde a la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas para los adultos mayores de Salta.





Postulación al beneficio





El trámite podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2026 de manera virtual a través de la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos https://www.entereguladorsalta.gob.ar y vía whatsapp 3876347400 ya que los usuarios registrados podrán recibir la bonificación de manera retroactiva.





También de manera presencial en las oficinas del Ente Regulador en Mitre 1231 de la Ciudad de Salta, en las Delegaciones de Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Embarcación, Metán, Rosario de la Frontera, General Güemes y General Mosconi, así como por intermedio de municipios e instituciones que firmaron convenios de trabajo conjunto en todo el interior de la Provincia de Salta.





Con esta acción, el Gobierno de Salta reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los jubilados y pensionados, asegurando el acceso a servicios públicos esenciales y promoviendo la equidad social en toda la provincia.





Fuente: PERIODISMO JOVEN