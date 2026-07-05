¡México quedó eliminado del Mundial 2026! ❌🇲🇽

La selección de México se despidió de la Copa del Mundo tras caer por 3-2 ante Inglaterra en un vibrante encuentro correspondiente a los octavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre estuvo a la altura de las circunstancias y le jugó de igual a igual a uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, la eficacia del conjunto inglés terminó marcando la diferencia en un duelo cargado de emociones.

El estadio Azteca fue escenario de un verdadero partidazo, con cinco goles, intensidad de principio a fin y un cierre electrizante que dejó a los mexicanos sin la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

Con este resultado, Inglaterra se mete entre los ocho mejores del Mundial y continúa su camino en busca del campeonato, mientras que México cierra su participación con una actuación que dejó una buena imagen, aunque insuficiente para seguir en carrera.