Q.E.P.D Juan Antonio García Pérez: último adiós al ídolo de Sonido Mazter que falleció





ESPECTÁCULOS: La banda siempre fue muy querida en Jujuy y Salta ya que aquí hay varios que sienten intensamente esta pérdida.





Murió Juan Antonio García Pérez, histórico integrante de Sonido Mazter: "Se lo va a extrañar mucho".





El mundo de la música tropical está de luto. Juan Antonio García Pérez, uno de los integrantes más queridos e históricos de Sonido Mazter, falleció este 30 de junio de 2026, según confirmó la propia banda a través de sus redes sociales. Tenía 62 años y su partida generó una enorme tristeza entre sus compañeros y miles de fanáticos, que ya comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes.





"El día de hoy 30 de junio de 2026 recibimos una triste noticia en donde nos informan del fallecimiento de nuestro compañero y amigo Juan Antonio García Pérez (1964-2026). Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos nuestras condolencias a su apreciable familia. Descansa en paz, estimado amigo Antonio", expresó el grupo en un comunicado oficial.

Juan Antonio García Pérez: último adiós al ídolo de Sonido Mazter que falleció

Antonio era uno de los músicos más queridos de Sonido Mazter y dejó una huella imborrable en cada escenario que pisó. En el norte argentino, especialmente en Salta y Jujuy, el grupo cosechó un público fiel durante décadas y cada visita se convertía en una verdadera fiesta. Su carisma, cercanía con la gente y entrega sobre el escenario hicieron que fuera uno de los más ovacionados en cada presentación.





Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida de seguidores de México, Argentina y otros países, quienes destacaron su humildad, su pasión por la música y el legado que deja dentro de una de las bandas más importantes de la música tropical.





Hasta el momento, Sonido Mazter no informó las causas del fallecimiento.





Sin dudas, Juan Antonio García Pérez será recordado con mucho cariño por sus compañeros y por el público que lo acompañó durante tantos años. Se va un gran músico, pero sus canciones y el afecto de la gente mantendrán vivo su recuerdo

Descansa en paz