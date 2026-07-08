🏆Arrancan los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026

Deportes: el cierre de los octavos de final, solo ocho selecciones continúan en la lucha por la Copa del Mundo. Con potencias históricas y selecciones que han roto los pronósticos, los cuartos de final prometen grandes emociones y duelos de alto nivel.
📅 Horarios y dónde ver en México:
🇫🇷 Francia vs. Marruecos 🇲🇦
9 de julio | 2:00 p.m.
📺 Canal 5, Canal 7 y ViX
🇪🇸 España vs. Bélgica 🇧🇪
10 de julio | 1:00 p.m.
📺 ViX con Pase Mundial
🇳🇴 Noruega vs. Inglaterra 🏴
11 de julio | 3:00 p.m.
📺 Canal 5, Canal 7 y ViX
🇦🇷 Argentina vs. Suiza 🇨🇭
11 de julio | 7:00 p.m.
📺 ViX con Pase Mundial
¿Quiénes avanzarán a las semifinales? 💥