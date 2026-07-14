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POSCO ARGENTINA RECIBE A ESTUDIANTES SALTEÑOS PARA SUS PRIMERAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES.





julio 14, 2026

Dos estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 3159 “Dr. Darío Felipe Arias”, de la localidad salteña de El Bordo, iniciaron sus prácticas profesionalizantes en Posco Argentina, una experiencia que les permitirá adquirir conocimientos en un entorno laboral real y fortalecer su formación de cara a su futura inserción en el mercado de trabajo.





Los alumnos Ángela Ávalos Gallardo y Bautista Benítez Rueda fueron seleccionados para desarrollar durante dos semanas actividades dentro de la empresa, donde tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos incorporados en las aulas, conocer de cerca los procesos de la industria y sumar nuevas competencias técnicas y profesionales.













Las prácticas contarán con el acompañamiento pedagógico de los docentes Elizabeth Aguirre y Martín Reque, quienes realizarán el seguimiento de las actividades con el objetivo de garantizar que la experiencia contribuya al desarrollo integral de los estudiantes.





Desde la institución educativa destacaron que las prácticas profesionalizantes constituyen una herramienta clave para fortalecer el vínculo entre la educación técnica y el sector productivo, ya que permiten a los alumnos enfrentarse a situaciones reales de trabajo, desarrollar habilidades, reforzar valores como la responsabilidad y el compromiso, y comprender las exigencias del ámbito laboral.





Asimismo, remarcaron que la articulación con una empresa de la magnitud de Posco Argentina representa una valiosa oportunidad para ampliar las posibilidades de formación de los jóvenes y mejorar sus perspectivas de inserción laboral, favoreciendo el desarrollo de perfiles técnicos acordes a las necesidades de la industria.





La comunidad educativa celebró este nuevo paso y felicitó a los estudiantes por haber sido seleccionados para representar a la institución, expresando su confianza en que aprovecharán al máximo esta experiencia, que contribuirá tanto a su crecimiento académico como profesional.





Con este tipo de iniciativas, la Escuela Técnica N.º 3159 “Dr. Darío Felipe Arias” continúa consolidando su vínculo con el sector productivo, promoviendo experiencias de aprendizaje que acercan a los estudiantes al mundo del trabajo y fortalecen la formación de los futuros profesionales que demandan sectores estratégicos como la minería