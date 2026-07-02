MIRA EL PRONOSTICO PARA SALTA, LLEGO EL INVIERNO 2026 CON TODO





El clima: En Salta para los próximos días se presentará muy frío y mayormente inestable al inicio, debido a una ola de aire polar antártico que afecta a la región, con una marcada recuperación de las temperaturas máximas a partir de la próxima semana.





Pronóstico del tiempo para los próximos días:





Viernes 3 de julio: Jornada muy fría y nublada. Se esperan neblinas, lloviznas y probabilidad de aguanieve en las primeras horas, con una temperatura mínima de 4°C y máxima de 8°C. Existe un aviso amarillo por vientos moderados.





Sábado 4 de julio: Se mantendrá el cielo mayormente nublado, con presencia de niebla matinal. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 10°C.





Domingo 5 de julio: Continuarán las condiciones grises y nubladas. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 4°C y una máxima de 11°C.





Lunes 6 de julio: Comienza a despejarse el cielo, presentándose totalmente soleado. La temperatura mínima se mantendrá fría en 3°C, pero la máxima subirá a los 12°C.





Martes 7 de julio: Consolidación del buen tiempo con cielo despejado. Se registrará un marcado ascenso de la temperatura de la tarde, con una mínima de 3°C y una máxima que alcanzará los 18°C.





Miércoles 8 de julio: Clima templado y agradable durante la tarde. El cielo estará soleado, con una mínima de 3°C y una máxima de 22°C.