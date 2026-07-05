De Salta a la FIFA: La historia de Carlos Abriata, el argentino detrás de las entradas del Mundial





04/07/2026 | El empresario nacido en Salta y radicado en Miami creó el sistema de tickets del Mundial 2026. Ya trabajó con UEFA, Conmebol y la F1.





Detrás de cada una de las entradas que la FIFA vendió para el Mundial 2026 hay un nombre argentino que muchos hinchas no conocen: Carlos Abriata.





El empresario salteño, radicado desde hace años en Miami, es el hombre detrás de la plataforma tecnológica que gestiona todo el sistema de venta y validación de tickets del torneo más grande de la historia.









Su empresa es la que organiza el ingreso a los 16 estadios de las tres sedes del Mundial. Abriata es socio y Managing Partner de Secutix, la firma que desarrolló el sistema base, y CEO de Fantix, la empresa que trabaja específicamente con las federaciones internacionales y clubes en el desarrollo de plataformas de ticketing digital.





Ambas compañías conforman el núcleo tecnológico detrás del Mundial 2026, en un contrato que consolidó al empresario como referencia global del sector.





El salteño ya venía trabajando en el ambiente desde hace años. Antes de la Copa del Mundo, sus empresas habían firmado acuerdos con la UEFA para las eliminatorias de la Champions League, con la Conmebol para la Copa Libertadores y con varios clubes de la Premier League inglesa para su operativa de tickets.





También sumó experiencia en otras disciplinas: la Fórmula 1 y el circuito de tenis internacional usan versiones de su plataforma para la venta de entradas de grandes premios y torneos.









Abrieta expone sobre el ticketing en un congreso de fútbol.

De Salta a Miami: el recorrido de un empresario que apostó por el deporte

Carlos Abriata nació en Salta y desarrolló buena parte de su carrera profesional en Argentina antes de dar el salto internacional. La combinación de su formación en tecnología con una pasión declarada por el deporte lo llevó a orientar su trabajo hacia el sector del ticketing digital, un rubro que en la última década fue creciendo hasta transformarse en una industria millonaria.





El destino profesional lo terminó llevando a Miami, ciudad que eligió como base de operaciones para el mercado internacional. Desde su oficina en el sur de Estados Unidos, Abriata coordina las operaciones de sus empresas con clientes de los cinco continentes y participa personalmente de las negociaciones con las grandes federaciones deportivas del mundo.





Su presencia en Miami también le permite estar cerca de los estadios estadounidenses que reciben el Mundial 2026 y monitorear en vivo el funcionamiento de su sistema.









Argentina es uno de los países que más compró entradas para el Mundial.

Los grandes clientes: UEFA, Conmebol, Premier League y más allá del fútbol

La lista de clientes de Secutix y Fantix es la que consolida el prestigio del empresario en el ambiente. En el fútbol, sus plataformas trabajaron con la UEFA para eventos como la Champions League y la Eurocopa 2024, con la Conmebol para la Copa Libertadores y con varios clubes de la Premier League que las adoptaron como herramientas para la venta de abonos y entradas de partidos.





También sumaron experiencia con las principales federaciones sudamericanas. Más allá del fútbol, la expansión al automovilismo y al tenis le abrió al empresario un mercado donde el ticketing tiene reglas propias. En la Fórmula 1, las carreras se venden con paquetes que incluyen entradas de tres días, hospitality y accesos VIP a los boxes.





En el tenis, torneos como Roland Garros, Wimbledon y el US Open aplican sistemas complejos para asignar tickets en distintas canchas del mismo predio. La plataforma de Abriata se adapta a esas particularidades y ofrece un servicio integrado a los distintos organizadores.