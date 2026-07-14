Las 3 bebidas más ricas para personas con diabetes





Es importante tener en cuenta que no solo debemos enfocarnos a cuidar los alimentos que consumimos si no también, las bebidas que son un complemento para nuestra buen aalimentación, sobre todo si vivimos con diabetes.





Beber líquidos inadecuados puede afectar nuestro peso o los niveles de glucosa en sangre.





Las bebidas que tienen pocas calorías son:





 Agua





 Té sin azúcar





 Café





 Bebida gaseosa de dieta





 Otras bebidas y polvos para bebidas con pocas calorías





El agua es el líquido más importante ya que contiene 0 calorías, es natural y, además, ayuda a nuestro organismo a funcionar adecuadamente. A esta, también puedes agregarle un poco





de jugo de limón para convertirla en una bebida light, refrescante y sabrosa.









Por las mañanas puedes consumir café, es una bebida con cafeína para tener energía en el día, te recomendamos endulzarla con algún sustituto de azúcar, como alguna sustancia light.





La tercera bebida más saludable es la leche, pero de la que contiene un bajo porcentaje de grasa, estas nos brindan importantes vitaminas y minerales. Escoge leche con 1% de grasa o descremada.





Evita las bebidas azucaradas como las gaseosas regulares, ponches de frutas o bebidas deportistas; estas elevan la glucosa en sangre y si consumes, aunque sea una porción puede contener muchas calorías. Por ejemplo:





Una lata de 354 ml de gaseosa regular tiene aproximadamente 150 calorías y 40 gramos de carbohidratos. ¡Es la misma cantidad de carbohidratos que tienen 10 cucharaditas de azúcar!





Una taza de ponche de fruta y otros jugos de fruta tienen aproximadamente 100 calorías (o más) y 30 gramos de carbohidratos.





La mayoría de las bebidas de dieta (como las gaseosas de dieta o el té de dieta) tienen cero gramos de carbohidratos por porción, por lo que no elevan de por sí la glucosa en la sangre.





Se endulzan estas bebidas de dieta con endulzantes en vez de azúcar. Al eliminar el azúcar adicional y reemplazarla por endulzantes artificiales se elimina la mayoría de las calorías y carbohidratos.





Un aspecto positivo de las bebidas con pocas calorías y polvos para bebidas es que vienen en varios sabores. Pueden ser una buena alternativa a la limonada, té helado, ponche de fruta y otras bebidas con azúcar. Generalmente, estos preparados también contienen endulzantes con pocas calorías. Además de tener pocas calorías (de 5 a 10 por porción de 8 onzas), tienen menos de 5 gramos de carbohidratos por porción.









Compártenos tu bebida favorita y recuerda cuidar tu alimentación para no descontrolar tus niveles de glucosa.









Recuerda que tu médico es la única persona facultada para recomendarte lo mejor para tu salud.





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