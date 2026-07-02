EDESA: Res. 1010/2026 Consultá si tu NIS está incluido.

Consultá si tu NIS está incluido.

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Res. 1010/2026 Consultá si tu NIS está incluido.





Para verificar si tu NIS (Número de Identificación del Suministro) está incluido en la Resolución 1010/2026 de EDESA, puedes ingresar directamente a la plataforma digital oficial.

Este trámite te permitirá saber si tu servicio está alcanzado por los beneficios de la tarifa social.





Sigue estos pasos para consultarlo: Ingresa al sitio web oficial a través de la página de EDESA Res 1010.

Ten a mano una de tus facturas y ubica el número de NIS.Ingresa el NIS en el sistema para corroborar el estado de tu suministro.





Si tu NIS no aparece en el sistema pero consideras que deberías estar incluido en el beneficio, debes dirigirte a las oficinas del Ente Regulador de la Provincia de Salta o comunicarte a su línea de atención al cliente al 0800-444-7400.





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