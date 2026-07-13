GRAL GÜEMES: MARTES 14 MARCHA POR JUSTICIA MATÍAS TEJADA DENUNCIAN POSIBLE MALA PRAXIS





¡CONVOCAN A UNA GRAN MARCHA PACÍFICA POR JUSTICIA PARA MATÍAS TEJADA!





La comunidad de General Güemes volverá a movilizarse para exigir justicia por Matías Tejada. Familiares, amigos, vecinos y organizaciones convocan a toda la población a participar de una marcha pacífica con el objetivo de reclamar el pronto esclarecimiento del caso y pedir que no haya impunidad.





La concentración será este martes a las 9:00 de la mañana, en la entrada del Hospital Joaquín Castellanos, desde donde partirá la movilización.





"No nos callemos más. Basta de impunidad" es el mensaje que impulsa esta convocatoria, que busca unir a toda la comunidad en un solo reclamo: verdad, justicia y respuestas.





Los organizadores remarcaron que la presencia de cada vecino es fundamental, ya que acompañar a la familia en este difícil momento representa un fuerte respaldo al pedido de justicia.





📢 MARTES | 🕘 9:00 HS. | 📍 ENTRADA DEL HOSPITAL JOAQUÍN CASTELLANOS





Porque el silencio no puede ganar. ¡Justicia por Matías Tejada! a una marcha pacífica para pedir justicia por Matías Tejada





Familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha pacífica para reclamar justicia por Matías Tejada y exigir el esclarecimiento del caso.





La convocatoria busca reunir a toda la comunidad para acompañar a la familia en su pedido de respuestas y visibilizar el reclamo de justicia.





La movilización se realizará este martes a las 9:00 de la mañana, con punto de encuentro en la entrada del Hospital Joaquín Castellanos.





Los organizadores invitan a participar de manera pacífica y remarcan la importancia del acompañamiento de la comunidad en este difícil momento, bajo el mensaje: "No nos callemos más. Basta de impunidad".





La presencia de vecinos y allegados será una forma de acompañar a la familia y de mantener vigente el pedido de justicia por Matías Tejada.