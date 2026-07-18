Federico Mangione Preocupante

18 Jul 2026





El funcionario protagonizó un percance vial este sábado sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Coronel Moldes.





El ministro Mangione sufrió un accidente: fue trasladado al San Bernardo

Por Sabrina Lima





El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, sufrió este sábado un percance vial mientras circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 68, a la altura de Coronel Moldes.





La información fue confirmada por el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado difundido por el secretario de Prensa y Comunicación, Sergio Ariel Costilla.





Según se informó oficialmente, tras el incidente el funcionario fue trasladado de manera preventiva al Hospital San Bernardo, donde se le realizaron los estudios médicos correspondientes para descartar lesiones de gravedad.





Está fuera de peligro

Desde la cartera sanitaria señalaron que Mangione se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.





Los profesionales constataron que el ministro sufrió raspones y golpes leves como consecuencia de la caída, sin que fuera necesario un tratamiento de mayor complejidad.





Además, destacaron que al momento del accidente circulaba con todo el equipamiento de seguridad reglamentario, lo que resultó fundamental para evitar lesiones de mayor gravedad.





Agradecieron las muestras de apoyo

A través del comunicado oficial, el Ministerio de Salud también agradeció la preocupación y los mensajes de afecto recibidos tras conocerse la noticia.





"Se constató que el Dr. Mangione se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, presentando únicamente raspones y golpes leves producto de la caída", señala el parte oficial.





Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente