🔥 IMPORTANTE OPERATIVO POR EL INCENDIO DE UN CAMIÓN EN RUTA NACIONAL 34





General Güemes: se incendió un camión que transportaba ácido clorhídrico





Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la noche de este Viernes tras el incendio de un camión que transportaba ácido clorhídrico sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 1.138, en el acceso norte a la ciudad de General Güemes.





Según la información oficial, alrededor de las 21:40 ingresó un llamado al Centro de Coordinación Operativa (CCO) alertando sobre el siniestro.





Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios General Belgrano y del Cuerpo de Bomberos General Güemes, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el fuego afectara la carga del vehículo.





Las autoridades informaron que, afortunadamente, no se registraron fugas químicas de ácido clorhídrico, lo que permitió controlar la situación sin riesgos para la población.





Del operativo también participaron efectivos de la Policía de la Provincia, Seguridad Vial y Tránsito Municipal, quienes realizaron tareas de prevención, ordenamiento del tránsito y resguardo de la zona.





✅ El incendio fue controlado sin que se registraran personas heridas ni consecuencias de gravedad. El siniestro dejó únicamente daños materiales en el vehículo de gran porte.





📍 Diario Digital EL PORTAL DE GÜEMES continuará informando sobre este importante hecho ocurrido en la ciudad.