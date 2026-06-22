COMIENZA EL INVIERNO CON TEMPERATURAS BAJO CERO Y HELADAS EN GRAN PARTE DEL PAÍS, EL MIÉRCOLES SERÁ EL DÍA MÁS GÉLIDO

CLIMA: La primera semana del invierno estará marcada por un nuevo ingreso de aire frío que reforzará las bajas temperaturas en Argentina. El miércoles se perfila como la jornada más fría, con heladas generalizadas y escasas precipitaciones.





El invierno comienza con un escenario plenamente acorde a la estación y todo indica que las bajas temperaturas serán protagonistas durante gran parte de la semana. Una masa de aire frío ya instalada sobre el país recibirá un nuevo refuerzo, favoreciendo un descenso térmico que abarcará especialmente al centro y norte de Argentina.





Las temperaturas mínimas continuarán bajando día tras día y las heladas se convertirán en un fenómeno generalizado sobre amplios sectores del territorio nacional. La estabilidad atmosférica también dominará el panorama, limitando el desarrollo de precipitaciones a sectores muy puntuales.





El Servicio Meteorológico Nacional mantiene algunas alertas vigentes por tormentas en el noreste (para mañana lunes) y por vientos intensos en sectores cordilleranos del noroeste, aunque ambos fenómenos tendrán un alcance reducido respecto al avance del aire frío.





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