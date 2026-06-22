✈️🇦🇷 DE GENERAL GÜEMES AL CIELO ARGENTINO: EL SUEÑO DE LUCIANO STUNF SE HIZO REALIDAD

SOCIEDAD: Luciano Stunf, un joven que lleva el orgullo de General Güemes en la sangre, transformó el sueño más profundo de su infancia en una hermosa realidad al incorporarse oficialmente a Aerolíneas Argentinas.





Con tan solo 23 años, este apasionado salteño logró superar un riguroso proceso de selección y ganarse un lugar en la aerolínea de bandera, demostrando que no existen fronteras capaces de detener a quienes persiguen sus sueños con esfuerzo y determinación.





Su historia en la aviación comenzó en 2021, cuando decidió dejar su ciudad y viajar a Buenos Aires para formarse en una academia aeronáutica. Desde entonces, no dejó de crecer, obteniendo licencias y habilitaciones a base de sacrificio, estudio y constancia.





A lo largo de su camino se desempeñó como instructor, se perfeccionó en simuladores y trabajó como piloto de seguridad, sumando experiencia y construyendo, paso a paso, una sólida carrera profesional.





El gran momento llegó en mayo de este año, cuando rindió un exigente concurso en el que su preparación y capacidad se destacaron, abriéndole las puertas de Aerolíneas Argentinas.





Hoy, su logro es motivo de orgullo para toda General Güemes y para la institución que lo formó, que lo reconoce no solo como un excelente profesional, sino también como un ejemplo de perseverancia e inspiración para las nuevas generaciones.





👏 ¡Felicitaciones, Luciano! Que este sea apenas el comienzo de un vuelo lleno de éxitos.





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