🚨🕊️ TRAGEDIA VIAL EN GENERAL GÜEMES: MURIÓ UN CICLISTA DE 77 AÑOS





POLICIALES: Un hombre de 77 años perdió la vida el Viernes pasado tras ser atropellado por un automóvil sobre la Ruta Provincial N° 10, a la altura del kilómetro 4, en cercanías de General Güemes.

Según las primeras informaciones, el ciclista circulaba en el mismo sentido que un Renault 12 cuando fue impactado desde atrás. Debido a la violencia del choque, la víctima falleció en el lugar.

El conductor del vehículo, un joven de 24 años, fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro y no descartan que la baja visibilidad registrada durante las primeras horas de la mañana haya influido en el accidente.

Con esta nueva víctima, ya son 67 las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Salta en lo que va del año y 9 durante el mes de junio.

La provincia continúa encabezando las estadísticas de mortalidad vial en el NOA, una situación que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas.





⚠️ Conducir con precaución y respetar las normas de tránsito puede salvar vidas.





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