🔴EL ENTE: MULTO A EDESA Y MUCHOS DE LOS USUARIOS AFECTADOS EN GRAL GÜEMES NO PAGARÁN CINCO MESES DE LUZ





⚡️ Luego de los reclamos por las facturas con montos excesivos, el Ente Regulador de los Servicios Públicos confirmó una sanción contra EDESA por las irregularidades detectadas en la facturación de energía en General Güemes.





📌 La medida alcanza a los usuarios afectados, que no deberán pagar cinco meses de consumo eléctrico.





📌 Además, se ordenó una auditoría y la refacturación de los casos denunciados para evitar perjuicios económicos a los vecinos.





💬 ¿Te llegó una factura con un monto fuera de lo habitual?





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