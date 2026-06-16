🔥🇦🇷 TODO LISTO PARA VIVIR LOS FOGONES Y LA TRADICIONAL "GUARDIA BAJO LAS ESTRELLAS" EN HONOR AL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES 🇦🇷🔥

La vigilia tendrá lugar este martes 16 de junio desde las 18:30 horas en el Predio de la Doma, donde vecinos, fortines gauchos, academias de danza, artistas locales y familias de toda la región se reunirán para rendir homenaje al máximo defensor de nuestras tierras.

Entre las actividades previstas se destacan la Cabalgata de Antorchas de los Fortines Gauchos del departamento, presentaciones de academias folclóricas, ballets y destacados artistas locales que brindarán un gran espectáculo artístico y cultural.

🎶 Actuarán: • Pablo Rengifo • Acuty y la Junta Cumbiera • Aimara Quiroga • Américo y Lourdes Corbalán • Alex Díaz • Nicol López • Juancito y su Acordeón • Los Soles • Baguales • Salta 3

💃 Además participarán numerosas academias y ballets de danza de nuestra ciudad, mostrando todo el talento y la riqueza cultural de nuestra tierra.

La invitación es abierta a toda la comunidad para compartir una noche especial de encuentro, historia y tradición, manteniendo viva la memoria del General Martín Miguel de Güemes, símbolo de lucha, valentía y amor por la patria.

📍 Predio de la Doma – General Güemes 🕡 Desde las 18:30 horas 📅 Martes 16 de junio

✨ Viví nuestras tradiciones con orgullo y pasión. ¡Te esperamos para homenajear juntos al Héroe Gaucho bajo las estrellas!

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