🚨 #ÚLTIMOMOMENTO | GRAVE ACCIDENTE ENTRE UN CAMIÓN Y UN COLECTIVO SOBRE RUTA NACIONAL 34

Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la zona conocida como Difunta Correa, donde por causas que aún son materia de investigación colisionaron un camión con acoplado cargado con carbón y un colectivo.

El fuerte impacto movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de la región. Personal de Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano de General Güemes trabajó intensamente en el lugar realizando tareas de asistencia, rescate y prevención para resguardar a los involucrados y evitar nuevos incidentes.

Asimismo, profesionales del Hospital Dr. Joaquín Castellanos acudieron rápidamente para brindar atención médica a las víctimas. De acuerdo con los primeros datos, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración, algunas de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas de urgencia al nosocomio local.

En tanto, efectivos de la Policía de Salta llevan adelante las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades del hecho.

Debido al operativo desplegado en la zona, el tránsito se encuentra parcialmente restringido, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad.

⚠️ Noticia en desarrollo. Ampliaremos con información oficial sobre el estado de salud de los heridos y las causas que desencadenaron el siniestro.

📍 Ruta Nacional 34 – Zona Difunta Correa 🚒 Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano 🚑 Hospital Dr. Joaquín Castellanos 👮 Policía de Salta

📸 El Portal de Güemes | Información en desarrollo.