GRAL GÜEMES 🧀✨ ¡Cada vez más cerca de cumplir el sueño de hacer el quesillo mas grande del mundo!

➡️ Con mucho entusiasmo se llevó a cabo una hermosa jornada de capacitación de elaboración de quesillo a los alumnos del Colegio N°5085 Dr. Mariano Moreno.





➡️ Un trabajo en conjunto entre el municipio y Quesillo Güemes, tiene como fin transmitir las técnicas tradicionales de elaboración a los jóvenes, promoviendo el valor del trabajo artesanal y cultural.





​¡El trabajo en equipo hace la fuerza y el quesillo mas grande del mundo será el nuestro! 💪🖤❤️🖤





𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐒𝐀 & 𝐃𝐈𝐅𝐔𝐒𝐈𝐎𝐍🎥🎤

𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋 𝐆Ü𝐄𝐌𝐄𝐒