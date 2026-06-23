MUNICIPIO: 🌟 JÓVENES INNOVADORES DISEÑANDO EL FUTURO 🌟

Municipio: En el Centro Cultural 13 de Febrero se realizó la charla "Jóvenes Innovadores Diseñando el Futuro", con la participación de alumnos de la E.E.T. N° 3131 "Juana Azurduy" y del Instituto Superior N° 6017 "Amadeo Sirolli".





Una jornada destinada a promover la creatividad, la innovación y el compromiso de los jóvenes con un futuro más sustentable. 🌱💡





Seguimos acompañando iniciativas que fortalecen el aprendizaje, la participación y el desarrollo de nuestra juventud. 🙌✨





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