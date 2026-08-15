🙏✨ HOY SE CELEBRA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE URKUPIÑA ✨🙏

📍 Barrio Evita – General Güemes
Este sábado 15 de agosto, la comunidad del Barrio Evita vive una jornada especial con la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Urkupiña, una celebración de fe y devoción que reúne a vecinos y familias.
📅 PROGRAMA DE HOY:
🚗 10:00 hs. — Bendición de vehículos.
👥 16:00 hs. — Concentración.
🙏 17:00 hs. — Santo Rosario y Procesión.
⛪ 17:30 hs. — Santa Misa en el Templo Parroquial.
🌹 La celebración se realiza bajo la organización de la Parroquia Virgen del Valle, ubicada en Ameghino N.º 763 – General Güemes.
🙏✨ Una jornada para compartir la fe, la tradición y la devoción a la Virgen de Urkupiña.
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