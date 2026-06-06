Allanamiento y detencion en una investigación por grooming

#ElBordo Allanamiento y detención en una investigación por grooming.





👉 La investigación inició a partir de la denuncia del padre de una adolescente, al tomar conocimiento de que su hija mantenía contacto de manera virtual con una persona que utilizaba múltiples identidades digitales, con quien mantenía conversaciones de contenido inapropiado y que intentaba propiciar un encuentro bajo amenazas.





La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, investiga una denuncia realizada por el padre de una adolescente de 13 años, quien advirtió conversaciones mantenidas por su hija con una supuesta mujer a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta persona usaba múltiples identidades digitales y la instaba a concurrir a su domicilio, bajo amenazas y le advertía que difundiría imágenes suyas manipuladas digitalmente.





Durante la investigación se analizaron capturas de conversaciones, declaraciones testimoniales y registros de comunicaciones telefónicas que permitieron vincular líneas telefónicas y dispositivos electrónicos usados, con el hombre investigado.





Con los elementos reunidos, la fiscal Cornejo solicitó ante la Oficina Judicial de Garantías del distrito Centro una orden de allanamiento para un domicilio en El Bordo, donde este jueves, personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, detuvo al sospechoso y secuestró dispositivos electrónicos y toda evidencia digital que será analizada.