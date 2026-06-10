GRAL. GÜEMES: EDESA S.A reconoció que casi 1.000 usuarios resultaron afectados por un error técnico





#GralGuemes La empresa reconoció que casi 1.000 usuarios resultaron afectados por un error técnico en la facturación tras el recambio de medidores digitales.





Muchos recibieron boletas con montos impagables, como el caso de una jubilada que pasó de $23.500 a $250.000 en mayo. Edesa asegura que ya trabaja en los ajustes y generará notas de crédito a quienes pagaron.





El Ente Regulador ordenó refacturar los casos y suspendió cortes de servicio mientras se resuelven los reclamos. Intendentes y diputados locales piden que las facturas de mayo no sean cobradas hasta esclarecer la situación y anunciaron campañas de firmas para revisar los aumentos.





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