🙏✨ PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI EN GENERAL GÜEMES ✨🙏





SOCIEDAD: La comunidad de la Parroquia Virgen del Valle vivió una emotiva celebración de Corpus Christi. Niños junto a sus familiares participaron de la tradicional procesión por las calles del barrio Belgrano de nuestra ciudad.





La jornada se desarrolló en un clima de profunda fe, alegría y paz, acompañando a Jesús Sacramentado en un significativo recorrido de oración y encuentro comunitario.

📸 Una hermosa muestra de devoción y unión de las familias güemenses.

📍 General Güemes - Provincia de Salta





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