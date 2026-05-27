📅 ¿Cómo serán los feriados en Homenaje al Gral. Güemes en Salta?





🇦🇷 PROVINCIALES | Habrá fin de semana largo por el feriado de Güemes





El feriado nacional del 17 de junio, en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, se trasladará al lunes 15 de junio, generando un fin de semana largo en todo el país.





En la provincia de Salta, además, el miércoles 17 continuará siendo día no laborable provincial en conmemoración del héroe gaucho salteño.





De esta manera, muchos salteños tendrán una semana con actividades reducidas y múltiples actos homenaje en distintas localidades de la provincia.