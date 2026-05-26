🇦🇷 GENERAL GÜEMES: ACTO CENTRAL POR EL 25 DE MAYO 🇦🇷





LOCALES: Durante la tarde de este 25 de Mayo se llevó a cabo el Acto Central en Conmemoración del 216° Aniversario de la Revolución de Mayo en la ciudad de General Güemes.





La ceremonia contó con la presencia del Intendente Carlos Rosso, junto a autoridades locales, invitados especiales e instituciones del medio.

Del acto participaron instituciones educativas públicas y privadas, fuerzas de seguridad y distintas organizaciones de la comunidad, que acompañaron esta importante fecha patria con respeto, emoción y patriotismo.





Una jornada cargada de sentimiento nacional, donde los vecinos se reunieron para rendir homenaje a los hombres y mujeres que forjaron el nacimiento de nuestra Patria.





🇦🇷 ¡Feliz Cumpleaños Patria! 🇦🇷