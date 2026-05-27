♦️CONFIRMARON LA FECHA DE PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE SALTA





👉 El Gobierno de Salta informó oficialmente que el sábado 30 de mayo se realizará el depósito de los salarios correspondientes al mes de mayo de 2026 para los trabajadores de la administración pública provincial.





Ese día cobrarán:





• Salud

• Seguridad

• Educación

• Administración centralizada

• Organismos descentralizados

• Resto de la administración pública provincial





Además, también se depositará la Compensación Transitoria Docente.





Por otra parte, desde el Ministerio de Economía confirmaron que el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año, será depositado el martes 16 de junio.